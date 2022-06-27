В Карелии будут судить бизнесмена, занимавшегося контрабандой леса за границу

В Костомукше в суд направлено уголовное дело по факту контрабанды лесоматериалов, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, что в период с 2020 по 2021 годов житель Костомукши, являющийся индивидуальным предпринимателем, незаконно перевез из России в Финляндию стратегически важные ресурсы — лесоматериалы из сухостойной древесины, в крупном размере.

Для оформления таможенного декларирования обвиняемый представил поддельные документы, придающие видимость законности приобретения лесоматериалов. По заключению эксперта рыночная стоимость экспортируемого лесоматериала составила более 220 тысяч рублей.

Преступление выявлено в результате совместной работы следователей следственного управления и сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.

В настоящий момент расследование по уголовному делу завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.