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В Карелии будут судить бригадира за смерть рабочего, раздавленного при сборке экскаватора

Новости. Криминал
16:27, 28 Декабря 2021
фото: © static.zakon.kz

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Прокурор Костомукши утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о нарушении требований промышленной безопасности, сообщили в прокуратуре республики.

Бригадиру ООО «Гормашсервис» предъявлено обвинение за нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее смерть человека по неосторожности.

В ходе предварительного следствия установлено, что в ноябре прошлого года при работах по монтажу экскаватора обвиняемый не проконтролировал безопасность работников. Один из его рабочих стоял под поднятым грузом весом в 700 кг. Этот груз упал на мужчину, от полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, в Карелии электромонтер получил серьезные травмы, упав с 15-тиметровой высоты.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
горский еврей
2021-12-28 17:37:43
Вся техника безопасности написана на крови. И Бог создал человека без запчастей. Чтоб на вал не накрутило, засучи рукав чудило!
Столько обязанностей, как у прораба, больше нет ни у кого на стройке. И вина за всё всегда его. Несчастный случай - насяльника виноват, неважно, что про технику безопасности он твердит постоянно и каску требует надеть.
И кому получается нужны все эти "Не влезай убьёт" и "Не стой под стрелой".
Всегда стрелочник будет виноват.
Основное правило "не работай-не пострадаешь". С наступающим.
кир
2021-12-28 18:20:14
горский еврей, согласен полностью. С наступающим.
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