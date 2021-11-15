В Карелии будут судить бригадира за смерть рабочего, раздавленного при сборке экскаватора

Прокурор Костомукши утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о нарушении требований промышленной безопасности, сообщили в прокуратуре республики.

Бригадиру ООО «Гормашсервис» предъявлено обвинение за нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее смерть человека по неосторожности.

В ходе предварительного следствия установлено, что в ноябре прошлого года при работах по монтажу экскаватора обвиняемый не проконтролировал безопасность работников. Один из его рабочих стоял под поднятым грузом весом в 700 кг. Этот груз упал на мужчину, от полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, в Карелии электромонтер получил серьезные травмы, упав с 15-тиметровой высоты.