В Карелии будут судить бывшего сотрудника ГИБДД за инсценировку ДТП и незаконное хранение оружия

Уголовное дело будет рассматривать Кемский городской суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, инспектор дорожно-патрульной службы в ноябре 2017 года помог незаконно получить страховое возмещение своему знакомому, который по собственной неосторожности при управлении своим автомобилем повредил его и не сообщил об этом в правоохранительные органы и страховую компанию.

Приятели с помощью третьего лица инсценировали дорожно-транспортное происшествие, после чего инспектор оформил заведомо подложные документы – протокол осмотра места ДТП, схему осмотра дорожно-транспортного происшествия и фототаблицу, а также вынес определение об отказе в возбуждении дела об административном происшествии.

Сфальсифицированные доказательства по административному производству автовладелец приложил к заявлению о страховом возмещении и в результате незаконно получил от страховой организации более 118 тысяч рублей.

Во время расследования уголовного дела по данному факту при проведении обыска в жилище обвиняемого обнаружили винтовку с глушителем, ствол со ствольной коробкой в сборе к карабину ТОЗ-16, затвор к однозарядной винтовке ТОЗ-8м, а также 307 винтовочных, спортивно-охотничьих и пистолетных патронов, пригодных для производства выстрелов.

Уголовное дело направлено в суд.