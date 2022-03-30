В Карелии будут судить двух мужчин, изнасиловавших знакомую после пьяного застолья

В суд направлено уголовное дело о групповом изнасиловании 38-летней женщины в Сегеже, сообщили в Следкоме Карелии.

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в групповом изнасиловании и иные действия сексуального характера.

Напомним, ночью 16 июля 2021 года двое мужчин, находясь в квартире в Сегеже, после распития спиртных напитков, применили насилие к 38-летней женщине. Ее изнасиловали и совершили иные действия сексуального характера.

Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое мужчин 40 и 48 лет. Один из них ранее был судим и отбывал наказание в местах лишения свободы. По ходатайству следователя оба задержанных сразу были взяты под стражу.

Несмотря на непризнание обвиняемыми своей вины, по результатам проведенных экспертиз следователям удалось обнаружить следы преступления и иные доказательства причастности обвиняемых к совершению данного преступления.

В настоящее время следователями проведены все следственные действия, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, в Кемском районе перед судом предстанет 35-летний мужчина, обвиняемый в покушении на изнасилование.