В Карелии будут судить мужчину, который с топором бегал за детьми по двору

В Медвежьегорском районе перед судом предстанет 49-летний местный житель.

Его обвиняют в хулиганстве с угрозой применения насилия. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в конце февраля этого года нетрезвый мужчина вышел во двор своего дома в поселке Пиндуши.

На улице играли дети. С топором в руках мужчина побежал в их сторону, выкрикивая угрозы. Испуганные дети позже рассказали обо всем родителям, те обратились в полицию.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения.