В Карелии будут судить мужчину, который заработал полмиллиона рублей на заказчице такси

В Костомукше будут судить 30-летнего мужчину, который мошенническим путем зарабатывал на своих клиентах деньги, не оказывая при этом им никаких услуг, сообщили в прокуратуре Карелии.

Так, 30-летний житель Кемского района в июле 2021 года, прочитав в социальной сети ВКонтакте объявление жительницы Костомукши о поиске водителя для поездки из Санкт-Петербурга в Костомукшу, в ходе телефонных переговоров и переписки в мессенджерах убедил женщину перевести ему вознаграждение, при этом заранее не намереваясь оказывать услугу по перевозке.

После перевода денег он сообщил ей о якобы сложившихся у него трудных жизненных обстоятельствах, требующих материальной помощи, тем самым путем обмана и злоупотребления доверием вызвал к себе чувство жалости, сострадания и сочувствия и убедил женщину перевести ему деньги в долг, который также не намеревался возвращать.

Спустя несколько месяцев, раскрыв обман, пострадавшая обратилась в полицию, личность злоумышленника была установлена, вместе с тем, он продолжил ее обманывать. В общей сложности в период с июля 2021 по май 2022 года потерпевшая перевела злоумышленнику свыше 500 тысяч рублей.

Аналогичным образом путем обмана в ходе переписки и телефонных переговоров, обещая оказать услуги по перевозке, сдаче в аренду квартиры, а также получая в долг денежные средства, не намереваясь возвращать, он обманул еще четырех граждан, у которых похитил в общей сложности свыше 25 тысяч рублей.

Полученные денежные средства злоумышленник тратил на осуществление ставок в букмекерских конторах.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд.