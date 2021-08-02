В Карелии будут судить мужчину, оскорбившего судью

Жителю Сортавалы грозит арест за неуважение к суду, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователями окончено расследование уголовного дела в отношении 49 -летнего мужчины, обвиняемого в неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи.

По версии следствия, обвиняемый, находясь в зале судебного заседания, во время рассмотрения в отношении него дела об административном правонарушении, высказал в адрес мирового судьи оскорбительные, грубые, бранные слова. Тем самым он унизил честь и достоинство судьи перед другими участниками процесса.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Несдержанному мужчине грозит ареста на срок до 6 месяцев.

Ранее сообщалось, житель Карелии отправил подростку оскорбительные сообщения и поплатился.