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Новости. Криминал
10:41, 23 Марта 2018

В Карелии будут судить мужчину, совершившего 30 краж и выпустившего на свободу 6,5 тонн форели

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В Кондопожском районе местный житель предстанет перед судом за то, что совершил 30 краж из дачных домиков, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, 46-летний мужчина в течение 2013-2016 годов один, а также вместе с сообщником занимался в Кондопожском районе хищениями автоприцепов, снегоходов, лодочных моторов и другого имущества граждан из дач и с территории дачных участков. Кроме того, злоумышленники воровали резиновые и дюралюминиевые лодки, лодочные моторы с побережья Онежского озера и других водоемов.

С чужим имуществом похититель обращался как со своим: украв мотобуксировщик, он на нем же вывез другое похищенное имущество. В другом случае на ворованной лодке он вывез краденый лодочный мотор.

Похищенное продавалось в разных районах республики. Часть украденного в ходе следствия изъята и возвращена владельцам.

Уголовное дело направлено в Кондопожский городской суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время обвиняемый отбывает наказание за другое преступление - кражу рыбы из садков форелеводческого хозяйства.

Как уже сообщалось ранее, надев водолазный костюм, он вплавь добрался к одному из садков и перерезал крепление. В результате большая часть садка опустилась под воду и форель начала свободно выходить в акваторию озера.

В это время двое приятелей пловца на резиновой лодке на расстоянии около 300 метров от поврежденного садка поставили рыболовные сети.

На следующее утро похитители втроем подняли сети и извлекли из них не менее 50 килограммов форели радужной на сумму 22,5 тысячи рублей.

За это преступление обвиняемый был приговорен к 1 году лишения свободы колонии-поселении.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-03-23 11:47:36
Вполне достаточно знать, что это 46-летний мужчина
Leopol'd
2018-03-23 11:17:04
Ихтиандр! Освободитель рыб!!!
Гость
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