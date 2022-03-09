В Карелии будут судить мужчину, воткнувшего нож в спину своему брату

Житель Лоухского района обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в октябре 2021 года в одной из квартир поселка Кестеньга Лоухского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый, поссорился со своим братом. Он ударил его два раза ножом в спину. С полученными травмами потерпевший был госпитализирован в больницу. По заключению судебно-медицинской экспертизы причиненные телесные повреждения являются опасными для жизни и оцениваются как тяжкий вред здоровью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, житель Карелии обвинил возлюбленную в неверности и ударил ее три раза ножом в грудь.