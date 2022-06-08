В Карелии будут судить мужчину за дачу взятки сотруднику полиции

В Кондопога завершено расследование уголовного дела о даче взятки представителю МВД.

Следователи Кондопоги завершили расследование уголовного дела о даче взятки должностному лицу в крупном размере. Об этом информирует Следком Карелии.

Следствием установлено, что 31 марта этого года 53–летний обвиняемый в совершении ряда преступлений в сфере экономической деятельности, находясь в отделе полиции, передал сотруднику следственного отдела МВД Кондопожского района взятку. Сумма взятки составляла 250 тыс. рублей.

Взятка предназначалась для возврата ранее изъятой табачной продукции, являвшейся вещественным доказательством по уголовному делу. После передачи денег обвиняемый был задержан на месте преступления. В период следствия он находился под стражей, на допросе у следователя свою вину признал.

Уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание за данное преступление предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске сотрудник транспортного предприятия стал фигурантом дела о взятках.