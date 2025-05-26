В Карелии будут судить мужчину за изнасилование и убийство пенсионерки 20 лет назад

На момент совершения преступления ему было 21 год.

42-летний житель Кондопожского района предстанет перед судом за изнасилование и убийство 70-летней пенсионерки в 2004 году. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в октябре 2004 года рядом с лесным массивом на улице Советской в городе Кондопога. Пьяный местный житель попросил деньги у прохожей. Получив отказ, он начал бить ее по голове и телу, от чего женщина упала на землю. Затем он забрал у нее из кошелька деньги, золотые серьги с рубинами, снял с пальца на руке золотой перстень с рубином и изнасиловал пенсионерку.

После этого начал снова бить женщину камнем по голове. От ударов женщина скончалась на месте. Тело погибшей мужчина спрятал на заболоченной местности в глубине лесного массива.

В пресс-службе регионального следкома добавили, что тело нашли через несколько дней. Был установлен генотип неизвестного мужчины.

Кому принадлежит этот генотип, удалось определить только через 20 лет, когда в ноябре прошлого года задержали мужчину за драку с соседом по комнате. Биологический материал задержанного совпал с найденным материалом 20 лет назад.

Мужчина полностью признал свою вину. Дело направили на рассмотрение в Кондопожский городской суд.