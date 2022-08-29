В Карелии будут судить мужчину за убийство человека ударом ножа

В Лахденпохье перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины, обвиняемого в совершении убийства. Об этом информирует Следком.

По данным следствия, днем 22 июня этого года в квартире в Лахденпохье подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения стал участником ссоры. Он нанес потерпевшему удар ножом в грудь и убил его. Подозреваемый был задержан на месте преступления. Следователи установили, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности.

Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд. Наказание за преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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