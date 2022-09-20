В Карелии будут судить мужчину, забившего знакомого до смерти

Мужчину обвиняют в том, что он совместно со своим приятелем избил человека, после чего жертва скончалась.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43–летнего мужчины, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом информирует Следком.

Следствие установило, что ночью 27 февраля в квартире жилого дома в Пудоже между общими знакомыми произошел конфликт. Обвиняемый совместно с другим лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на почве личной неприязни избили потерпевшего руками и ногами по голове. В результате полученных травм через несколько часов потерпевший скончался.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и объяснил свои преступные действия в отношении знакомого личной неприязнью, связанной с тем, что потерпевший оскорбил его. Наступления его смерти он не желал. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что мужчина в Петрозаводске задушил жену, простившую его ранее за побои.