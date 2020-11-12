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В Карелии будут судить мужчину, жертва которого умерла через несколько месяцев в больнице

Новости. Криминал
15:50, 13 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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Житель поселка Черный Порог Сегежского района обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, сообщили в прокуратуре республики.

По версии следствия, в январе 2020 года обвиняемый вместе с хозяином застолья в поселке Черный Порог распивали спиртные напитки. Во время посиделок между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Обвиняемый, будучи гораздо моложе своего знакомого, бил хозяина застолья кулаками и ногами. В ходе драки злоумышленник использовал шнур от электрического прибора, которым душил жертву. Остановил избиение хозяина дома односельчанин, который стал свидетелем произошедшего.

Изначально уголовное дело в отношении обвиняемого было возбуждено по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Однако спустя несколько месяцев потерпевший, проходивший лечение в больнице, скончался. Проведенной судебно-медицинской экспертизой было установлено, что его смерть находится в прямой причинно-следственной связи с полученными в ходе драки телесными повреждениями.

В результате действия обвиняемого были переквалифицированы на часть 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, составляет 15 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Сегежский городской суд для рассмотрения по существу.

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