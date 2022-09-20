Начальницу цеха в Карелии будут судить за сломанное бедро работника

Сотрудница сегежского деревообрабатывающего комбината обвиняется в нарушении требований охраны труда, которое привело к тяжким последствиям, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Сегежского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника цеха местного лесопильно-деревообрабатывающего комбината. Женщину обвиняют в нарушении требований охраны труда, которое повлекло тяжкий вред здоровью.

По версии следствия, в августе 2021 года она без обучения допустила к работе 39-летнего оператора транспортера. Рабочее место мужчины также не соответствовало требованиям безопасности труда.

В результате работник цеха готовой продукции сломал бедренную кость, что квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Сегежский городской суд. Женщине грозит до года лишения свободы.