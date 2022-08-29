В Карелии будут судить наркомана - хозяина наркопритона

В Лахденпохском районе под суд отдали местного наркомана, торговавшего наркотиками и устроившего у себя дома наркопритон, сообщили в прокуратуре Карелии.
Согласно материалам уголовного дела, употребляющий наркотики 25-летний житель Лахденпохьи в апреле продал знакомому наркотическое средство мефедрон, а также в период с апреля по май систематически предоставлял помещение своей квартиры для употребления наркотических средств жителям города.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Молодого жителя Лахденпохьи будут судить за незаконный сбыт наркотического вещества в значительном размере и систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств.
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