В Карелии будут судить наркомана - хозяина наркопритона

В Лахденпохском районе под суд отдали местного наркомана, торговавшего наркотиками и устроившего у себя дома наркопритон, сообщили в прокуратуре Карелии.

Согласно материалам уголовного дела, употребляющий наркотики 25-летний житель Лахденпохьи в апреле продал знакомому наркотическое средство мефедрон, а также в период с апреля по май систематически предоставлял помещение своей квартиры для употребления наркотических средств жителям города.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Молодого жителя Лахденпохьи будут судить за незаконный сбыт наркотического вещества в значительном размере и систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств.