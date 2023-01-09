В Карелии будут судить несостоявшегося убийцу из рыбацкого домика

В Муезерском районе будут судить пенсионера, пытавшегося убить товарища на рыбалке, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, что в октябре 2022 года в лесной избе, расположенной на берегу реки Сула Муезерского района, трое мужчин после рыбалки распивали спиртные напитки. Во время застолья, в тот момент, когда один мужчина уже спал, между другими возник конфликт, в ходе которого 64-летний пенсионер, решив убить товарища, схватил в руку нож и два раза ударил его в грудь, а также поранил плечо.

Убить знакомого пенсионер не смог, так как на помощь пострадавшему пришел его приятель.

По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователями проведены все следственные и процессуальные действия, получены заключения экспертов, полностью собрана доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.