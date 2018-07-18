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Новости. Криминал
16:45, 18 Июля 2018

В Карелии будут судить несовершеннолетних, пытавшихся угнать машины

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В Медвежьегорском районе перед судом предстанут два подростка, обвиняемые в угонах автомашин, сообщили в Следкоме Карелии.

В мае подростки в селе Паданы Медвежьегорского района попытались совершить угон автомашины "ВАЗ-21099", припаркованной у жилого дома. Для этого один из них разбил стекла в дверях автомашины и проник в салон, второй в это время наблюдал за окружающей обстановкой. Машину подростки завести не сумели и покинули место происшествия.

После этого обвиняемые проникли в один из гаражей в селе, где находилась автомашина "ВАЗ-2106", завели ее и угнали, выехав из гаража. Однако при развороте руль автомашины заблокировался, и дальнейшее движение было ограничено.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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