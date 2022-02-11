В Карелии будут судить подростка, который считается погибшим

Следком Карелии сообщил о предстоящем суде над несовершеннолетним водителем, по вине которого погиб 17-летний пассажир.

На сайте ведомства сообщается, что следователи Олонецкого межрайонного следственного отдела завершили расследование уголовного дела по обвинению водителя автомобиля в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, в декабре 2021 года на участке автодороги «Усланга–Мегрега–Обжа», управляя автомашиной «ВАЗ-21099», водитель, являющейся несовершеннолетним, не справился с управлением, допустил занос, после чего произошло опрокидывание автомобиля в водоем. В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончался 17-летний подросток.

В настоящее время следователи провели весь комплекс следственных действий, установлены обстоятельства произошедшего, в ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее ГИБДД Карелии сообщала, что 16-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21099» не справился с управлением, совершил съезд в кювет и перевернулся. В результате происшествия подросток, управлявший автомобилем, погиб на месте ДТП. 17-летний пассажир «ВАЗа» с полученными травмами был госпитализирован.

По информации Госавтоинспекции получается, что водитель, которого собираются судить, погиб, а выжил пассажир.

Информация о погибшем в ДТП водителе подтверждается и на сайте прокуратуры, которая также сообщает, что подросток, 2005 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21099» в деревне Обжа Олонецкого района, совершил дорожно-транспортное происшествие, повлекшее переворачивание и съезд автомобиля в придорожную дренажную канаву. В результате сам водитель погиб на месте происшествия, пассажиры, 2004 и 2007 годов рождения, не пострадали.