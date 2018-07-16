В Карелии будут судить предпринимателя, торговавшего ядовитой "стеклоомывайкой"

В Сортавале под суд пойдет предприниматель, продавший 5 литров стеклоомывающей жидкости, опасной для жизни и здоровья, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что 52-летний житель Сортавалы в принадлежащем его семье магазине автозапчастей в марте 2018 года хранил, а затем продал 5-литровую канистру стеклоомывающей жидкости, в составе которой содержался метанол.

При этом он был осведомлен о том, что в соответствии с федеральным законодательством использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом запрещено.

В рамках расследования уголовного дела из магазина сотрудниками полиции изъята в общей сложности 21 канистра не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья стеклоомывающей жидкости.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Сортавальский городской суд.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.