В Карелии будут судить работодателя, который «забыл» выплатить сотруднику почти миллион рублей

Инженер-конструктор из Петрозаводска через суд пытается вернуть зарплату за два с лишним года работы.
В редакцию «Столицы на Онего» обратился Дмитрий С., бывший инженер-конструктор ООО «Тимбертрак». По его словам, руководство этой компании имеет перед ним задолженность по заработной плате за три месяца в 2019 году и с июля 2020 по июнь 2022 года.
По двум судебным решениям вместе с компенсациями накопился долг в размере 866 тысяч рублей.
Дмитрий называет это «самой большой в истории республики невыплатой заработанной платы на одного человека».
Попытки вернуть заработанные деньги без привлечения третьих сторон успехом не увенчались. Тогда инженер-конструктор подал иски в городской суд Петрозаводска.
«По первому решению Петрозаводского городского суда с помощью прокуратуры и Следственного комитета руководитель ООО „Тимбертрак“ заплатил 319 тысяч рублей», — рассказал нам Дмитрий.
По его словам, в тот же день он написал заявление об увольнении по собственному желанию и попросил окончательный расчет.
Но руководитель ООО «Тимбертрак» уволил Дмитрия только через два месяца и только после обращения работника в прокуратуру. Деньги при уволнении ему не выплатили, отметил Дмитрий.
По этой причине уже бывший инженер-конструктор обратился в суд за взысканием остатка долга по заработной плате, а также компенсацией. Получилась сумма в 547 тысяч рублей.
В августе этого года Петрозаводский городской суд удовлетворил требования Дмитрия С. Однако руководители компании «Тимбертрак» подали апелляцию в Верховный суд Карелии.
По имеющейся у нас информации, заседание по этому делу в апелляционной инстанции пока не назначено.
«Столица на Онего» продолжит следить за развитием ситуации.
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