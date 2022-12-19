В Карелии будут судить работодателя, который «забыл» выплатить сотруднику почти миллион рублей

Инженер-конструктор из Петрозаводска через суд пытается вернуть зарплату за два с лишним года работы.

В редакцию «Столицы на Онего» обратился Дмитрий С., бывший инженер-конструктор ООО «Тимбертрак». По его словам, руководство этой компании имеет перед ним задолженность по заработной плате за три месяца в 2019 году и с июля 2020 по июнь 2022 года.

По двум судебным решениям вместе с компенсациями накопился долг в размере 866 тысяч рублей.

Дмитрий называет это «самой большой в истории республики невыплатой заработанной платы на одного человека».

Попытки вернуть заработанные деньги без привлечения третьих сторон успехом не увенчались. Тогда инженер-конструктор подал иски в городской суд Петрозаводска.

«По первому решению Петрозаводского городского суда с помощью прокуратуры и Следственного комитета руководитель ООО „Тимбертрак“ заплатил 319 тысяч рублей», — рассказал нам Дмитрий.



По его словам, в тот же день он написал заявление об увольнении по собственному желанию и попросил окончательный расчет.



Но руководитель ООО «Тимбертрак» уволил Дмитрия только через два месяца и только после обращения работника в прокуратуру. Деньги при уволнении ему не выплатили, отметил Дмитрий.



По этой причине уже бывший инженер-конструктор обратился в суд за взысканием остатка долга по заработной плате, а также компенсацией. Получилась сумма в 547 тысяч рублей.



В августе этого года Петрозаводский городской суд удовлетворил требования Дмитрия С. Однако руководители компании «Тимбертрак» подали апелляцию в Верховный суд Карелии.



По имеющейся у нас информации, заседание по этому делу в апелляционной инстанции пока не назначено.



«Столица на Онего» продолжит следить за развитием ситуации.