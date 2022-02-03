В Карелии будут судить туриста, прострелившего из пистолета голову жителю поселка

Житель Выборга обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия, сообщили в прокуратуре Карелии.

Как установлено следствием, обвиняемый, 30-летний житель Выборга, в октябре 2021 года находился на отдыхе в одном из поселков Медвежьегорского района. Там у него произошел конфликт с местным жителем, в ходе которого он, находясь на близком расстоянии от потерпевшего, произвел один целенаправленный выстрел из травматического пистолета в область головы оппонента. В результате выстрела мужчина получил открытый перелом височной кости. В дальнейшем раскаявшись в содеянном, обвиняемый лично доставил потерпевшего в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Прокурор Медвежьегорского района утвердил обвинительное заключение по данному уголовному делу и направил его в районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее житель Карелии, который из хулиганства прострелил голову незнакомцу, получил «условку».