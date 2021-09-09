В Карелии будут судить водителя, устроившего смертельное ДТП на «встречке»

Молодому водителю, устроившему ДТП на трассе в Сегежском районе, грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сегежского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя.

По версии следствия, 30 мая обвиняемый, управляя технически исправным служебным автомобилем «УАЗ» на 729 км автодороги «Санкт-Петербург – Мурманск» в Сегежском, по собственной неосторожности выехал на полосу встречного движения. При этом он не подал сигнал световым указателем поворота. На встречке водитель столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Kia».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки скончался на месте происшествия, пассажир автомобиля «УАЗ» получил тяжкие телесные повреждения.

Уголовное дело направлено в Сегежский городской суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок до 3 лет.