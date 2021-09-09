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В Карелии будут судить водителя, устроившего смертельное ДТП на «встречке»

Новости. Криминал
17:03, 10 Сентября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян

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Молодому водителю, устроившему ДТП на трассе в Сегежском районе, грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сегежского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя.

По версии следствия, 30 мая обвиняемый, управляя технически исправным служебным автомобилем «УАЗ» на 729 км автодороги «Санкт-Петербург – Мурманск» в Сегежском, по собственной неосторожности выехал на полосу встречного движения. При этом он не подал сигнал световым указателем поворота. На встречке водитель столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Kia».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки скончался на месте происшествия, пассажир автомобиля «УАЗ» получил тяжкие телесные повреждения.

Уголовное дело направлено в Сегежский городской суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок до 3 лет.

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Комментарии

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Seven Gates
2021-09-10 18:26:35
Человека не вернёшь, в большом сроке для виновника, пострадавшим смысла нет. В большей степени - вина государства, так как отсутствует физическое разделение полос.
Топор
2021-09-10 17:31:49
Минимум 20 лет надо давать за такое ! Это убийство же! Когда очередной водятел будет знать : что ему светит срок от 20 лет до пожизненного, он уже будет ездить аккуратно, если совсем уж не дурак.... простите...
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