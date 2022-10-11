В Карелии будут судить женщину, задержанную на железной дороге с сумкой наркотиков

Наркокурьеру из Петрозаводска грозит до 15 лет лишения свободы.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы столицы Карелии, обвиняемой в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в транспортной полиции Петрозаводска.

Транспортные полицейские задержали женщину на железнодорожном перегоне Онежский по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. Наркокурьер была доставлена в отдел полиции, где в ходе личного досмотра в ее сумке обнаружили 42 свертка, внутри которых находилось порошкообразное вещество белого цвета.

Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое – более 12 грамм наркотического средства – соль, производное от N-метилэфедрона.

Установлено, что ранее женщина приобрела данный наркотик с целью сбыта.

В транспортной полиции отметили, что ранее петрозаводчанка уже попадала в поле зрения правоохранителей за кражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигурантки направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу. Петрозаводчанке грозит от 10 до 15 лет колонии.

Ранее сообщалось, дорожная полиция Ленобласти остановила машину из Карелии с килограммом наркотиков.