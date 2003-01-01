В Карелии женщину-водителя будут судить за смертельное ДТП

В городе Лахденпохья местная жительница насмерть сбила 19-летнюю девушку на пешеходном переходе.
В Карелии перед судом предстанет 42-летняя женщина-водитель. Её обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели человека. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.
Расследование уголовного дела завершено. По данным следствия, в конце августа 2024 года утром женщина ехала за рулем своего автомобиля по улице Ленина в городе Лахденпохья. Она превысила скорость и не уступила дорогу 19-летней девушке на нерегулируемом пешеходном переходе.
Женщина-водитель совершила наезд на пешехода. Девушка получила тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью.
Подробнее об этом инциденте мы писали ранее. ДТП произошло в прошлом году 29 августа около 7 утра в городе Лахденпохья на участке трассы «Сортавала». Женщина находилась за рулем автомобиля «Mercedes». После наезда девушку доставили в больницу, впоследствии она скончалась в медучреждении от полученных травм.
Следствие завершило сбор доказательств по делу. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.