Реклама на сайте
Тема недели
Паспорт в лодке, дикие пляжи, пьянство на контроль: 1 сентября вступит в силу закон «О безопасности людей на водных объектах»
27 августа, 16:50 Статьи
Тема недели
Директор «Карбон-Шунгит»: «Ни о каком банкротстве нашего предприятия речи не идет»
25 августа, 16:20 Статьи
Кинотетрис
«Рецепт счастья»: французская мелодраматическая комедия о том, что он точно существует
25 августа, 10:45 Статьи
Новости

Житель Кондопоги получил 10 лет колонии за убийство и кражу

15:15

В Петрозаводске открывается новая девятиэтажная гостиница

14:57

T2 первой среди операторов запустила канал поддержки клиентов на базе ИИ в MAX

14:30

В Медвежьегорском районе открыли памятник ветерану Великой Отечественной войны

14:20

Автобус №18 в Петрозаводске временно изменит маршрут

14:00

В Кондопожском районе модернизировали сельский ФАП

13:30

Сортавала вошла в топ-3 самых дорогостоящих направлений для туризма в сентябре

13:00

Жители Северо-Запада чаще оформляли ипотеку в июле: Сбер зафиксировал рост к июню на 20%

12:40

В России установили длительность школьного дня

12:20

«Низкий вам поклон»: житель Петрозаводска поблагодарил полицейских за спасение отца

12:00

В России зафиксирован первый случай заражения лихорадкой чикунгунья

11:40

1 сентября стартует прием работ на конкурс «Люблю тебя, Карелия»

11:30

В Карелии женщину-водителя будут судить за смертельное ДТП

11:20

Задержанный в Карелии иностранный террорист на 6 лет отправится в колонию строгого режима

11:00

Карелии выделили деньги на масштабную модернизацию систем теплоснабжения

10:41

Пятилетнего ребенка сбили во дворе в Петрозаводске

10:30

Двое петрозаводчан лишились более 250 тысяч рублей, пытаясь заработать на «инвестициях»

10:10

В Карелии отстранили от управления 787 пьяных водителей

09:50

Ушел из жизни композитор Родион Щедрин

09:25

В Костомукше построят новый рыбоводный комплекс

09:00

Раскрыто наполнение школьных наборов для первоклассников Карелии

08:40

Названы подешевевшие в Карелии продукты

08:20

Пожар уничтожил дом на севере Карелии

08:00

Жительница Карелии завоевала второе место на конкурсе операторов машинного доения в России

07:40

Необычное поведение хищника с «буфетом» зафиксировали в заповеднике на границе Карелии

07:20

Работникам образования в Карелии задолжали полмиллиона рублей

07:00

Назван прогноз погоды на 1 сентября в Петрозаводске

06:40

Врач назвала особенность нового штамма коронавируса

00:10

В Карелии за неделю заметно подорожал бензин

23:00

Эксперт рассказал о новой мошеннической схеме с использованием проблем в доме

22:00

Свалку в Кондопоге тушат днём и ночью

21:10

Четверо человек оказались заблокированы в авто после лобового столкновения в Карелии

19:55

Петрозаводчане почтут память жертв теракта в Беслане

19:00

В Сортавальском округе до 2030 года расселят 160 аварийных домов

18:20

В Прионежском районе автомобиль улетел в кювет — есть пострадавшие

18:00

Карельские каратисты завоевали серебро и бронзу на Спартакиаде в Орле

17:40

В Карелии на протяжении пяти лет переполнены СИЗО

17:20

Облачно и до +18°С ожидается в Карелии 29 августа

17:00

Персональную выставку Ильи Растатурина откроют в Петрозаводске

16:45

В Прионежском районе Карелии простились с погибшим на СВО

16:30

В Беломорске спасли застрявшего в вентиляции котёнка

16:15

Элиссан Шандалович потребовал увеличить количество рабочих в Кончезерской школе, где идет капремонт

16:00

Пошел на СВО за отцом: 19-летний житель Петрозаводска погиб в зоне боевых действий

15:47

В Кондопожском районе водитель легкового авто погиб при столкновении с фурой

15:45

Карелия начала сотрудничество с ЮАР

15:35

Молодой пудожанин обеднел почти на 2 млн рублей после разговора с мошенниками

15:20

Взрыв бочки убил работника на карьере в Лахденпохском районе Карелии

15:00

В соседнем с Карелией регионе возбуждено уголовно дело за последствия самовыгула собаки

14:25

Два пляжа в Лоухском районе Карелии соответствуют всем санитарным нормам

13:30

В поселке Хийтола в Приладожье полностью восстановили водоснабжение

13:10

В Костомукше жестко столкнулись ВАЗ и ГАЗ

12:50

В Петрозаводске пьяный водитель попытался скрыться от полиции и врезался в патрульную машину

12:30

Петрозаводчанина убили 23 ножевыми ударами

12:00

Почти каждый второй пользователь Билайна собирается совершать покупки к новому учебному году, пользуясь подсказками нейросетей.

11:45

В России создали первый тест сразу на 25 инфекций

11:30

Президент наградил медалью жителя Карелии, который спасал людей во время прорыва на шлюзе ББК

11:15

Стало известно, на каких условиях Wildberries планирует построить логистический центр в Карелии

11:00

Между Петрозаводском и Петербургом запустят дополнительные автобусные рейсы

10:40

Карельский общественник Зябкин арестован за развратные действия с тремя подростками в прошлом году

10:12

В Беломорске подросток угнал питбайк

10:00

В РЖД показали новые вагоны купе

09:30

В Петрозаводске проходят массовые проверки водителей

09:00

В Петрозаводске временно изменится маршрут троллейбуса №4

08:40

Аквагрим, виртуальные миры и «вкусный» мастер-класс: как в «Тетрисе» отметят День знаний

08:20

Село в карельском Поморье может остаться без связи с миром из-за разрушающегося моста

08:00

«Весь день творился какой-то ад»: на поверхности Солнца обнаружили около 100 новых пятен

07:40

Жительница Олонецкого района примет участие в масштабном конкурсе доярок в Суздале

07:20

В 2026 году МРОТ россиян может увеличиться на 20%

07:00

Петрозаводским школьникам расскажут о многообразии спортивных секций города

06:40

Названы самые продаваемые в 2025 году российские автомобили

00:10
В Карелии женщину-водителя будут судить за смертельное ДТП
Сегодня 11:20 Дорожная хроника
Поделиться

В городе Лахденпохья местная жительница насмерть сбила 19-летнюю девушку на пешеходном переходе.

В Карелии перед судом предстанет 42-летняя женщина-водитель. Её обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели человека. Об этом сообщили в Следкоме Карелии. 

Расследование уголовного дела завершено. По данным следствия, в конце августа 2024 года утром женщина ехала за рулем своего автомобиля по улице Ленина в городе Лахденпохья. Она превысила скорость и не уступила дорогу 19-летней девушке на нерегулируемом пешеходном переходе. 

Женщина-водитель совершила наезд на пешехода. Девушка получила тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Подробнее об этом инциденте мы писали ранее. ДТП произошло в прошлом году 29 августа около 7 утра в городе Лахденпохья на участке трассы «Сортавала». Женщина находилась за рулем автомобиля «Mercedes». После наезда девушку доставили в больницу, впоследствии она скончалась в медучреждении от полученных травм. 

Следствие завершило сбор доказательств по делу. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

 

 

Обсудить (0) в ленту
Сортавала может стать городом-мегакурортом с помощью КРТ
27 августа, 17:15 Благоустройство
В Петрозаводске открывается новая девятиэтажная гостиница
Сегодня, 14:57 Экономика
Карелии выделили деньги на масштабную модернизацию систем теплоснабжения
Сегодня, 10:41 Экономика
Назван прогноз погоды на 1 сентября в Петрозаводске
Сегодня, 06:40 Погода
В Кондопожском районе водитель легкового авто погиб при столкновении с фурой
28 августа, 15:45 Дорожная хроника
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение