В Карелии буйный поселковый житель задержан за употребление алкоголя в пивном магазине

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали жителя Карелии, распивавшего спиртное в общественном месте.

Как сообщает Росгвардия, на днях ночью в одном из магазинов разливного пива в Сортавале была нажата тревожная кнопка. На место вызова прибыла группа задержания районного отдела вневедомственной охраны Росгвардии.

Продавец пояснила росгвардейцам, что неизвестный ей молодой человек распивал алкогольные напитки в помещении магазина. Неоднократные требования прекратить противоправные действия гражданин проигнорировал, а на просьбу покинуть заведение ответил отказом. Нарушитель выражался нецензурной бранью и мешал работе персонала.



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