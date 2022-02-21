890x80
Реклама
Желающим купить квартиру в Петрозаводске предлагается снижение первого взноса по ипотеке
21.02.2022 16:29
От угля до цифровой тепловой сети — 60 лет
24.02.2022 14:44
Утром в Петрозаводске загорелся маршрутный автобус (ВИДЕО) 3
24.02.2022 09:19
Власти Карелии назвали причину роста цен на пиломатериалы 1
24.02.2022 11:54

В Карелии буйный поселковый житель задержан за употребление алкоголя в пивном магазине

Новости. Происшествия
09:00, 25 Февраля 2022
фото: © Управление Росгвардии по Республике Карелия / ВК

Новости партнеров

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали жителя Карелии, распивавшего спиртное в общественном месте.

Как сообщает Росгвардия, на днях ночью в одном из магазинов разливного пива в Сортавале была нажата тревожная кнопка. На место вызова прибыла группа задержания районного отдела вневедомственной охраны Росгвардии.

Продавец пояснила росгвардейцам, что неизвестный ей молодой человек распивал алкогольные напитки в помещении магазина. Неоднократные требования прекратить противоправные действия гражданин проигнорировал, а на просьбу покинуть заведение ответил отказом. Нарушитель выражался нецензурной бранью и мешал работе персонала.

Сотрудники Росгвардии задержали 21-летнего жителя поселка городского типа Вяртселя и передали его полиции.

Ранее сообщалось, что житель Петрозаводска пытался задушить скотчем сестру

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-02-25 09:10:54
Самобытный.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.02.2022, 19:15
Труп без головы всплыл из-под снега в Петрозаводске
20.02.2022, 00:05
Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят
22.02.2022, 15:21
Администрация Петрозаводска подала в суд на одного из крупнейших застройщиков жилья
18.02.2022, 20:30
Экономист объяснил, почему бензин в России дороже, чем в США
18.02.2022, 14:46
Первая в Карелии грунтовая дорога, отремонтированная по финской технологии, «поплыла» после ремонта
22.02.2022, 15:57
Власти Карелии определили места размещения беженцев с Донбасса

Аналитика

22.02.2022 17:30
Политкухня
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 10
Стала известна суть судебных претензий бывшего председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука к главе Карелии Артуру Парфенчикову, губернаторской администрации и Петросовету.
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 4
21.02.2022 13:09
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 7
21.02.2022 09:51
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
18.02.2022 17:33
Валентик и миллиарды 13
18.02.2022 15:05
Вся аналитика

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»