В Карелии буйный посетитель кафе не смог убежать от бойцов Росгвардии

В Медвежьегорске сотрудники вневедомственной охраны задержали буйного гражданина, мешавшего посетителям кафе.

Ранним утром 30 мая сотрудники медвежьегорского отдела вневедомственной охраны выехали в местное кафе, где сработала тревожная сигнализация, сообщает региональный сайт Росгвардии.

Причиной вызова стражей правопорядка стал буйный мужчина. Работница кафе пояснила прибывшим на место росгвардейцам, что нетрезвый человек ругался нецензурной бранью, приставал к посетителям кафе, провоцируя их на конфликты, вёл себя агрессивно.

Увидев сотрудников вневедомственной охраны, правонарушитель пытался скрыться бегством. Росгвардейцы догнали мужчину, когда тот уже начал садиться в маршрутное такси.

"Сотрудники вневедомственной охраны попросили гражданина проследовать в служебный автомобиль, но тот ответил категорическим отказом и начал вести себя агрессивно. Утихомирить буйного гостя из Петрозаводска получилось только при помощи наручников, которые были применены в соответствии с Федеральным законом "О войсках национальной гвардии Российской Федерации"", - сообщают в ведомстве.

35-летний петрозаводчанин был передан медвежьегорский полицейским для дальнейших разбирательств. Ему грозит административная ответственность.