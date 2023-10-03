В Карелии бушует опасный циклон прямиком из Англии

Пришедший с просторов Британии и Балтики циклон принес дожди на юг республики.

В Гидрометцентре Карелии рассказали о британском циклоне, серьезно ухудшившем погоду в южных районах Карелии.

Циклон прямиком из Англии, пробежавшись по акватории Балтики и напитавшись влагой, обрушил ливни на южные районы Карелии. На акватории Ладожского и Онежского озер западный и северо-западный ветер усилился до опасных 25-30 м/с.

Ранее о жестоком шторме на Ладоге, вызванном как раз нынешним циклоном, предупредили власти Сортавальского района Карелии.