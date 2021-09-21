В Карелии быстро растет число заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в республике было выявлено 249 инфицированных COVID-19, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 2 октября, в Карелии подтверждены еще три смерти от коронавируса. Число летальных исходов от COVID-19 увеличилось до 876, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За сутки выявлено 249 инфицированных, из которых 242 были не привиты. Из 231 заболевшего средней тяжести — 61 пациент, тяжелых — 4.

В стационарах находятся 849 пациентов с коронавирусом. Пять пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, подключены к ИВЛ, из них один находится на инвазивной ИВЛ.

За сутки 203 человека выздоровели после ковида.

За время пандемии в Карелии коронавирус был обнаружен у 66319 человек. За все время выздоровели 63105 пациентов.