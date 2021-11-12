890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
В Петрозаводске водитель сбил девочку на пешеходном переходе и уехал с места ДТП (ВИДЕО) 1
06.12.2021 22:38

В Карелии бывший сотрудник колонии стал фигурантом дела о мошенничестве

Новости. Криминал
15:47, 07 Декабря 2021
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

В Петрозаводске бывший сотрудник исправительной колонии №9 подозревается в мошенничестве, сообщает Следком.

Петрозаводские следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ФКУ ИК — 9 УФСИН России по Республике Карелия. Его подозреваеют в совершении преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество, то есть хищение денежных средств при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений). Об этом информирует Следком.

Следствием установлено, что подозреваемый после увольнения со службы из УФСИН предоставил в отдел кадров управления недостоверные сведения о месте постоянного проживания в районе Крайнего Севера на территории Карелии. В результате этого он около трех лет получал пенсию с начислением районного коэффициента в повышенном размере, похитив более 116 тыс. рублей. Фактически в районе Крайнего Севера подозреваемый не проживал и законных оснований для установления ему районного коэффициента в повышенном размере не имел. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, как психологи помогли заключенным в колонии Карелии построить будущее.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-07 16:27:39
Пофиг совсем.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.12.2021, 10:59
Стало известно, почему экс-депутат горсовета Петрозаводска, жестоко избивший соседей, полгода ходит безнаказанным (ВИДЕО 18+)
30.11.2021, 14:22
Известный в Карелии военный врач погиб на охоте
01.12.2021, 11:47
Неожиданно выросло число желающих переехать в Карелию ради новой работы и высокой зарплаты
03.12.2021, 10:31
Замглавы Петрозаводска отправил ночью мэру СМС о своем увольнении
02.12.2021, 15:03
Сильные морозы в Карелии сменит оттепель
01.12.2021, 10:24
Следком Карелии начал проверку по факту смертельного падения мужчины с моста

Аналитика

06.12.2021 15:29
Обществоведение
Ни детского сада, ни памятника 6
В Петрозаводске сорваны сроки строительства детского сада по федеральной целевой программе.
«Получил хороший урок» 9
03.12.2021 16:42
Мало денег, возьмем у народа 4
03.12.2021 13:38
В районе Древлянка осваивается новый микрорайон
02.12.2021 12:38
«Идет волшебница зима»  4
01.12.2021 12:58
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:42
Личное мнение
Зима как «катастрофа» 4
Почему борьба со снегопадом в регионе, приравненном к Крайнему Северу, превратилась в ежегодную зимнюю войну?
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
Мечта Шуры Балаганова 5
03.12.2021 15:37
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»