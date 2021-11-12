В Карелии бывший сотрудник колонии стал фигурантом дела о мошенничестве

В Петрозаводске бывший сотрудник исправительной колонии №9 подозревается в мошенничестве, сообщает Следком.

Петрозаводские следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ФКУ ИК — 9 УФСИН России по Республике Карелия. Его подозреваеют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество, то есть хищение денежных средств при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений). Об этом информирует Следком.

Следствием установлено, что подозреваемый после увольнения со службы из УФСИН предоставил в отдел кадров управления недостоверные сведения о месте постоянного проживания в районе Крайнего Севера на территории Карелии. В результате этого он около трех лет получал пенсию с начислением районного коэффициента в повышенном размере, похитив более 116 тыс. рублей. Фактически в районе Крайнего Севера подозреваемый не проживал и законных оснований для установления ему районного коэффициента в повышенном размере не имел. Расследование уголовного дела продолжается.

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