В Карелии бывшую сотрудницу почты осудили за кражу пенсий и подделку документов

Женщина месяцами присваивала чужие деньги и фальсифицировала отчетность.

городе Сортавала суд вынес приговор бывшей сотруднице местного почтового отделения. 32-летняя женщина признана виновной в хищении денежных средств и служебном подлоге. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

Сотрудница похитила более 193 тысяч рублей из кассы почты в период с октября 2024 по март 2025 года. Деньги, которые присвоила работница, предназначались для пенсионных и социальных выплат, часть средств была выручкой от продажи товаров и услуг.

Чтобы скрыть хищения, женщина вносила ложные сведения в отчетные документы. Она указывала, что местные жители получили все выплаты, а также фиксировала ложные недостачи в кассе.

Обвиняемая полностью признала свою вину. Она возместила ущерб еще на стадии предварительного следствия.

Суд приговорил ее к 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Также ей запретили в течение 3 лет заниматься деятельностью, связанной с распоряжением финансами и товарно-материальными ценностями.

Напомним, ранее сотрудница почты в Петрозаводске погасила кредит за счет денег из кассы.