В Карелии «черные металлисты» разобрали железнодорожные пути и получили условный срок

Двое жителей Калевальского района осуждены на два года условно за кражу деталей железнодорожного полотна, сообщили в прокуратуре республики.

Жители деревни Юшкозеро признаны виновными в совершении кражи. Установлено, что двое мужчин в июне прошлого года разобрали железнодорожные пути на участке перегона станций Боровая – Юшкозеро в Калевальском районе. Ущерб для ОАО «РЖД» составил более 16 000 рублей. Украденным подсудимые распорядились по своему усмотрению.

В судебном заседании мужчины признали вину в полном объеме, в добровольном порядке частично возместили причиненный ущерб.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил осужденным наказание в виде лишения свободы на 2 года каждому условно с испытательным сроком в 2 года. Также судом удовлетворены исковые требования ОАО «РЖД» о возмещении оставшейся суммы ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.

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