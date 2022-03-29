В Карелии «черный лесоруб» выслушал приговор суда

В Карелии осужден мужчина, которого обвиняли в незаконной вырубке леса.

Вступило в силу постановление Суоярвкого районного суда в отношении жителя поселка Поросозеро, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, совершённые в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком один год. Об этом информирует пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.

В ходе проведенных пограничниками оперативно-разыскных мероприятий, направленных на профилактику преступлений, связанных с незаконным перемещением через государственную границу древесины, были выявлены двое жителей поселка Поросозеро. Они занимались незаконной рубкой лесных насаждений в особо крупном размере. Ущерб составил около 250 тысяч рублей.

В ходе разбирательства по данному уголовному делу один из фигурантов скончался из-за болезни.

Ранее сообщалось, что в районе Карелии суд наказал местных жителей за вырубку 72 деревьев.