Реклама
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
Новое
Сегодня 14:43
В Петрозаводске придумали способ борьбы с вандалами, которые рисуют на стенах
29.03.2022 16:57
Житель Карелии воткнул нож в шею знакомого, когда увидел свою жену с ним в ванне
Сегодня 07:20
Прокуратура Карелии не разрешила сократить время работы детского сада в Кондопоге
29.03.2022 18:00

В Карелии «черный лесоруб» выслушал приговор суда

Новости. Криминал
16:15, 30 Марта 2022
фото: © kolymastory.ru

Новости партнеров

В Карелии осужден мужчина, которого обвиняли в незаконной вырубке леса.

Вступило в силу постановление  Суоярвкого районного суда в отношении  жителя поселка Поросозеро, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, совершённые в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком один год. Об этом информирует пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.

В ходе проведенных пограничниками оперативно-разыскных мероприятий, направленных на профилактику преступлений, связанных с незаконным  перемещением через государственную границу древесины, были выявлены двое жителей поселка Поросозеро. Они занимались незаконной рубкой лесных насаждений в особо крупном размере. Ущерб составил около 250 тысяч рублей.

В ходе разбирательства по данному уголовному делу один из фигурантов скончался из-за болезни.

Ранее сообщалось, что в районе Карелии суд наказал местных жителей за вырубку 72 деревьев.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2022, 15:50
Стало известно имя миллиардера, который строит в Сортавале речной вокзал
25.03.2022, 09:33
Выяснилось, за какую работу в Карелии платят от 150 до 200 тыс. рублей в месяц
28.03.2022, 15:19
Миллиардер из Питера построит в Сортавале речной вокзал
28.03.2022, 17:09
Еще один военнослужащий из Карелии погиб на Донбассе
25.03.2022, 00:05
«По зову сердца»: Глава Карелии проводил отряд добровольцев на Донбасс
27.03.2022, 14:28
«Ценники меняем каждый день»: в магазинах Петрозаводска растут цены почти на все

Чтиво

Сегодня 15:22
Без политики
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
Видео на YouTube стали незаменимой частью жизни для миллионов людей. Но в последнее время стали появляться новости о его возможном закрытии в России, и пользователи начали переходить на его отечественный аналог RuTube. Давайте попробуем разобраться, насколько такой переезд оправдан.
Актерам раздали маски
29.03.2022 15:09
«Наплавался! Хватит!»
23.03.2022 12:20
архив чтиво

Медиа

«Карелия-2022» Международный чемпионат по зимнему плаванию в Петрозаводске на льду Онежского озера
25.03.2022 17:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.