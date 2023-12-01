В Карелии четверо депутатов лишились своих мандатов

Из-за нарушения закона о противодействии коррупции были прекращены полномочия четверых депутатов, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района инициировала проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции депутатами органов местного самоуправления.

Во время нее выяснилось, что четверо депутатов сельского поселения не представили сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в течение четырех месяцев со дня избрания. Депутаты работали на непостоянной основе.

Прокурор внёс представление об устранении нарушений закона, но депутаты уклонились от его рассмотрения. В результате прокуратура подала иски в суд.

Суд признал бездействие депутатов незаконным и досрочно прекратил полномочия всех четверых.