В Карелии четыре часа тушили пожар в заброшенном доме

В Муезерском районе ночью горел двухэтажный деревянный дом.

В поселке Реболы Муезерского района ночью произошел серьезный пожар. Его полностью ликвидировали ближе к утру. Подробности сообщили в Госкомитете по безопасности.

Возгорание произошло ночью 25 августа в нежилом деревянном здании. Информация о пожаре поступила спасателям в 22:49. На место выехали восемь пожарных из частей поселков Реболы и Муезерский. Они работали на двух автоцистернах.

Огонь локализовали в 23:10, но полное тушение заняло порядка четырех часов. Открытое пламя ликвидировали к 02:35 утра, а полностью справиться с пожаром удалось к 03:00. Обошлось без пострадавших.

Причины возгорания устанавливают правоохранительные органы.