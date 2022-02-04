В Карелии чиновники пытаются заставить сельскую воспитательницу заняться раскопками

Воспитательница из поселка Шуя продолжает затяжную судебную тяжбу с региональными чиновниками, которые выдали ей землю на участке, где стройка запрещена, а затем потребовали, чтобы молодой специалист на селе занялась археологическими раскопками.

Прионежский районный суд пересмотрел решение суда первой инстанции, который ранее обязал воспитательницу Анну Ларионову демонтировать фундамент и провести раскопки. Об этом «Столице на Онего» рассказала юрист Татьяна Иссар, представляющая интересы Анны Ларионовой.

Судом вынесено определение об отмене прежнего решения. Если оно вступит в силу, то иск чиновников к сельской воспитательнице будет рассмотрен заново: суду придется вновь с нуля разбираться в истории с воспитательницей и артефактами. Впереди у Анны Ларионовой тяжба в Верховном суде республики, в рамках которой управление по охране объектов культурного наследия попытается настоять на том, чтобы все работы по демонтажу и раскопкам все-таки производила именно шуйская воспитательница.

Позиция защиты Ларионовой заключается в том, что раскопки должен производить владелец земли в лице министерства имущественных и земельных отношений, а не сельская воспитательница. Мнение юриста строится на том, что Ларионова не по своей воле обзавелась землей со следами жизни древних людей. По мнению Татьяны Иссар, ее подзащитная столкнулась с бюрократической машиной.

«История, конечно, очень неприятная. Но, я бы сказала, для наших реалий, для нашего государства типичная… Когда происходит рассогласованность действий государственных органов и когда никто не хочет брать на себя из них ответственность, они перекладывают ее друг на друга. И самая проблема в том, что в наших государственных органах человечности нет и не найдешь ее никогда. Им никого не жалко, только задача выслужиться, к сожалению. А Ларионова стала, как говорится, "козой отпущения"», — сказала Татьяна Иссар.

Юрист также пояснила, что ранее Минимущества обратилось в суд с требованием дать отсрочку по исполнению решения, которое обязывает их принять землю от сельской воспитательницы. Чиновники по-прежнему стремятся «дожать» ситуацию и обязать сельскую воспитательницу произвести демонтаж фундамента своими силами. Заявление министерства с требованием отсрочки было удовлетворено судом, сторона воспитательницы пытается его обжаловать.

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