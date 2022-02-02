В Карелии чиновники вынуждают воспитательницу провести археологические раскопки

В Карелии продолжается судебная тяжба между сельской воспитательницей и чиновниками, которые выдали ей землю под ИЖС на месте стоянки древнего человека.

Сельская воспитательница Анна Ларионова из поселка Шуя продолжает затяжную судебную тяжбу с региональными чиновниками, которые выдали ей землю на участке, где стройка запрещена, а затем потребовали, чтобы молодой специалист на селе занялась археологическими раскопками. Воспитательница до сих пор ничего не построила, вместо этого она занята изматывающими судебными баталиями с бюрократами. Молодой специалист успела пожалеть, что связалась с государством.

Напомним, семья Ларионовой установила на спорной территории фундамент будущего дома. Состоявшийся летом 2020 года суд обязал воспитательницу демонтировать залитый фундамент и самостоятельно произвести археологические раскопки на полученной по ошибке земле.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».