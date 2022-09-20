В Карелии чиновница отдала предпринимателю 350 тысяч рублей за «липовый» спил деревьев

В Беломорске бывшая сотрудница местной администрации подозревается в совершении должностного преступления, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в 2020 году подозреваемая, занимая должность в администрации Беломорского района, подписала документы о выполнении предпринимателем работ по спилу аварийных деревьев на территории района. При этом экс-чиновница знала о том, что работы фактически в полном объеме не проведены. Бизнесмен получил деньги из казны. В результате бюджету администрации был причинен материальный ущерб на сумму более 350 000 рублей.

В отношении бывшего сотрудника мэрии было возбуждено уголовное дело. Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

В настоящее время сотрудники Следкома проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, прокуратура в Карелии нашла нарушение при переводе чиновника из одной госструктуры в другую.