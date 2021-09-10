В Карелии чиновница попросила местных жителей не воровать старый асфальт

Глава администрации Сегежского района Марина Гусева попросила горожан не растаскивать старый асфальт, демонтированный дорожными рабочими.

Марина Гусева обратилась к сегежанам с просьбой не трогать снятый дорожниками старый асфальт. Глава местной администрации пояснила, что демонтированное покрытие будет использовано повторно. Обращение Гусевой опубликовано в соцсети.

«Дорогие сегежане! Убедительно просим не присваивать ФАМ (снятый с дорожного полотна асфальт). У нас есть обещания гражданам, что администрация этим материалом будет производить отсыпку и уплотнение полотен по определенным адресам», — заявила она.

По словам Марины Гусевой, часть старого асфальта уже пропала.

«Со вчерашнего дня уже исчез материал с отворотки на „старую “ Сегежу. Пожалуйста, оставьте ФАМ для работы подрядчику!», — заключила местная чиновница.

Ранее жители Петрозаводска призывали дорожников убрать за собой кучи старого асфальта.