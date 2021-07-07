В Карелии число детей-сирот, состоящих на учете, сократилось на 23 %

Карелия вошла в топ-7 регионов, где значительно сократилась численность детей-сирот, состоящих на учете и пока не устроенных в семьи.

Такие данные были приведены на IX Съезде руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме Карелии в этот список вошли Костромская, Белгородская, Тамбовская, Псковская, Магаданская области и Республика Калмыкия. По итогам 2020 года по Российской Федерации выявлено 43 395 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что на 7% меньше, чем по итогам 2019 года. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

В Карелии за последние 5 лет численность детей-сирот уменьшилась на 23% (с 2496 до 1920 детей), при этом на 6% увеличилась доля детей-сирот, воспитывающихся в семьях граждан (с 82,9% до 89%).

В правительстве напомнили, что в результате проведенной в 2016 году реформы в Карелии создана сеть 9 государственных организаций соцобслуживания, которые обеспечивают не только содержание детей, в силу жизненных обстоятельств оставшиеся без родительского попечения, но и оказывают помощь «замещающим» родителям.

Ранее администрация столицы Карелии объявила аукционы по приобретению однокомнатных квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.