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В Карелии число детей, заболевших коронавирусом, приближается к 13,5 тысячам

Новости. Общество
09:36, 08 Февраля 2022
фото: © rossaprimavera.ru

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За сутки еще 117 несовершеннолетних в республике заразились COVID-19.

На 8 февраля в Карелии зарегистрировано 13384 ребенка, инфицированного коронавирусом, сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

За минувшие сутки выявлено 117 новых случаев заражения коронавирусом у детей, 24 часа назад этот показатель был 194.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 120 детей.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 12258 человек.

Напомним, новый суточный рекорд по заболевшим коронавирусом установлен в Карелии: 1182 заражений коронавирусной инфекцией за сутки. Выздоровели сутки 656 человек, зарегистрировано еще три смерти от ковида.

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