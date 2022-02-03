В Карелии число детей, заболевших коронавирусом, приближается к 13 тысячам

За минувшие сутки 142 ребенка в республике заразились коронавирусной инфекцией.

На 4 февраля в Карелии зарегистрировано 12735 детей, инфицированных коронавирусом, сообщил в соцсети глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

За минувшие сутки выявлено 142 новых случая заражения коронавирусом у детей, 24 часа назад этот показатель был 243.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 115 детей. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 11 859 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии выявлены 823 инфицированных, выздоровели 732 пациентов, умерли 5 человек.