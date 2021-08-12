В Карелии число детей, заразившихся коронавирусом, продолжает стремительно расти

За сутки выявлено сразу 36 новых случаев коронавирусной инфекции у детей.

По данным на 17 августа, 36 несовершеннолетних в Карелии заразились COVID-19. Сутками ранее этот показатель был 14.

Общее число детей, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5815. Об этом сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Вылечились от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 39 детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 5302.

Напомним, за сутки COVID-19 был выявлен у 163 жителей Карелии, зарегистрирован одна смерть.