В Карелии число детей, заразившихся коронавирусом, за сутки выросло на 125 человек

На 31 января в Республике Карелия зарегистрировано 11997 детей, инфицированных коронавирусом, сообщил в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За прошедшие сутки выявлено 125 новых случаев заражения коронавирусом у детей, 24 часа назад заражений было 105.

По данным на 31 января, число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 11 997.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 50 детей. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 11 509 человек.

Ранее сообщалось, что за сутки в Карелии выявлено 723 инфицированных COVID-19. Выздоровели за последние сутки 692 пациента, зарегистрировано 5 смертей от коронавируса.