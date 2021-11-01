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В Карелии число инфицированных коронавирусом превысило 75 тысяч человек

Новости. Общество
09:25, 01 Ноября 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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За сутки в республике были выявлены 297 инфицированных, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 1 ноября в Республике Карелия зарегистрированы 75098 инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За прошедшие сутки выявлены 297 инфицированных, из них 295 человек не привиты (99,3%).

В ковидных стационарах получает лечение 921 пациент, в состоянии средней тяжести — 850 человек, в тяжёлом — 65 (все непривитые).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 6 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 70732 человека, за последние сутки — 291.

За сутки зарегистрировано 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 985 человек.

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Комментарии

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Гражданин
2021-11-01 09:38:45
Информация на 01.11.2021 г.
В Инфекционной больнице мест нет, после выздоровления (если можно так сказать) людей выписывают, но в тот же день их места занимают другие.
Спасало отделение в Соломенном, но за 4 дня количество заболевших с 70 перевалило за 100. Все - мест нет.
Ставят дополнительные койки в коридорах стационара.
Медицинскому персоналу спасибо - но они работают на пределе.
Козьма
2021-11-01 09:43:51
Гражданин, Трындец ? А что Парфенчиков ?
топка
2021-11-01 09:30:52
Ещё не вечер. :)
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