В Карелии число инфицированных коронавирусом превысило 75 тысяч человек

За сутки в республике были выявлены 297 инфицированных, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 1 ноября в Республике Карелия зарегистрированы 75098 инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За прошедшие сутки выявлены 297 инфицированных, из них 295 человек не привиты (99,3%).

В ковидных стационарах получает лечение 921 пациент, в состоянии средней тяжести — 850 человек, в тяжёлом — 65 (все непривитые).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 6 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 70732 человека, за последние сутки — 291.

За сутки зарегистрировано 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 985 человек.