В Карелии число полностью вакцинированных за две недели увеличилось на 853 человека

Глава Минздрава Карелии представил статистику по вакцинации в республике.

На 2 февраля с начала вакцинации в Карелии первым компонентом противоковидной вакцины привилось 286 380 человек, что составляет 59,1% от общего числа проживающих в республике взрослых и 73,9% — от числа граждан, подлежащих вакцинации (из расчета иммунизации 80% взрослого населения).

Полностью привиты 269 008 человек, что составляет 55,5% от общего числа взрослых и 69,4% — от числа взрослых, подлежащих вакцинации (из расчета иммунизации 80% взрослого населения).

Повторно вакцинированы 78 035 жителей республики.

Ранее сообщалось, что на 18 января первым компонентом противоковидной вакцины привились 282485 человек, что составляет 58,3% от общего числа проживающих в республике взрослых и 72,9% — от числа граждан, подлежащих вакцинации (из расчета иммунизации 80% взрослого населения).

Полностью привиты 268 155 человек, что составляет 55,4% от общего числа взрослых и 69,2% — от числа взрослых, подлежащих вакцинации (из расчета иммунизации 80% взрослого населения).

Повторно вакцинированы 66 897 жителей республики.