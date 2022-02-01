890x80
Реклама
В Карелии коронавирус унес жизни двух молодых женщин с пересаженными почками 3
01.02.2022 16:39
Главный гастроэнтеролог Карелии: Коронавирус превратился в большую гастроэнтерологическую проблему 1
01.02.2022 14:13

В Карелии число полностью вакцинированных за две недели увеличилось на 853 человека

Новости. Общество
13:38, 02 Февраля 2022
фото: © Архив EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Новости партнеров

Глава Минздрава Карелии представил статистику по вакцинации в республике.

На 2 февраля с начала вакцинации в Карелии первым компонентом противоковидной вакцины привилось 286 380 человек, что составляет 59,1% от общего числа проживающих в республике взрослых и 73,9% — от числа граждан, подлежащих вакцинации (из расчета иммунизации 80% взрослого населения).
Полностью привиты 269 008 человек, что составляет 55,5% от общего числа взрослых и 69,4% — от числа взрослых, подлежащих вакцинации (из расчета иммунизации 80% взрослого населения).
Повторно вакцинированы 78 035 жителей республики.

Ранее сообщалось, что на 18 января первым компонентом противоковидной вакцины привились 282485 человек, что составляет 58,3% от общего числа проживающих в республике взрослых и 72,9% — от числа граждан, подлежащих вакцинации (из расчета иммунизации 80% взрослого населения).

Полностью привиты 268 155 человек, что составляет 55,4% от общего числа взрослых и 69,2% — от числа взрослых, подлежащих вакцинации (из расчета иммунизации 80% взрослого населения).

Повторно вакцинированы 66 897 жителей республики.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.01.2022, 10:51
Белуга объяснил, почему не подарил жителям Петрозаводска стадион «Машиностроитель»
27.01.2022, 14:20
Труп мужчины более трех часов лежит на тротуаре в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
27.01.2022, 11:11
Леонид Белуга готовится стать отцом в седьмой раз
31.01.2022, 06:40
Еще один высокопоставленный чиновник уволился из мэрии Петрозаводска
26.01.2022, 08:05
Одно из отделений Республиканской больницы в Карелии осталось без сотрудников - все заразились ковидом
31.01.2022, 17:42
Появилось видео с места гибели молодого водителя в ДТП под Петрозаводском

Аналитика

31.01.2022 16:05
Обществоведение
Решающий гол 12
Петрозаводский городской суд поставил точку в скандальном деле об увольнении директора спортивной школы №7 Дениса Семенова.
«Есть риск, что собственник продаст завод» 14
29.01.2022 09:05
Иди ты...в цифру! 8
28.01.2022 14:26
Край лесов, озер и волокиты 10
28.01.2022 12:58
Альтернативная фантастика в эпоху ковида
27.01.2022 15:29
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:24
Личное мнение
C саночками на женских плечах 3
Не стыдно ли газовщикам за такие услуги для жителей Карелии?
Прооперируй катаракту в Офтальмологическом центре Карелии – получи 100% зрения без очков
31.01.2022 15:12
Во славу Отечества? 24
21.01.2022 10:12
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»