В Карелии число заражений коронавирусом у детей за сутки увеличилось на 26

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков опубликовал данные о коронавирусе среди несовершеннолетних на 12 января.

По данным на 12 января, в Карелии за сутки было выявлено 29 случаев коронавируса у детей, а 11 января, заболевших ковидом несовершеннолетних было трое. Общее число инфицированных коронавирусом детей — 11041.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели также 6 детей. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 10956.

Напомним, за сутки в Карелии было выявлено 152 инфицированных, выздоровели 108 человек, зарегистрировано три смерти.