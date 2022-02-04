В Карелии число заразившихся коронавирусом детей за сутки увеличилось на 200

За минувшие сутки 200 детей в республике заразились коронавирусной инфекцией.

На 5 февраля в Карелии зарегистрировано 12935 детей, инфицированных коронавирусом, сообщил в соцсети глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

За минувшие сутки выявлено 200 новых случаев заражения коронавирусом у детей, 24 часа назад этот показатель был 142.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 79 детей.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 11 938 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии выявлены 884 инфицированных, выздоровел 701 пациент, умерли 3 человека.