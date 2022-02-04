В Карелии число заразившихся коронавирусом детей за сутки увеличилось на 200

За минувшие сутки 200 детей в республике заразились коронавирусной инфекцией.
На 5 февраля в Карелии зарегистрировано 12935 детей, инфицированных коронавирусом, сообщил в соцсети глава Минздрава республики Михаил Охлопков.
За минувшие сутки выявлено 200 новых случаев заражения коронавирусом у детей, 24 часа назад этот показатель был 142.
За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 79 детей.
Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 11 938 человек.
Напомним, за минувшие сутки в Карелии выявлены 884 инфицированных, выздоровел 701 пациент, умерли 3 человека.
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