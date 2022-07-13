В Карелии чуть не сгорел туристический причал музея-заповедника «Кижи»

Росгвардейцы, охраняющие музей-заповедник, помогли предотвратить пожар в районе главного туристического причала.

Инцидент произошел ночью 25 июля. С пульта централизованного наблюдения острова Кижи поступил сигнал о возгорании электрической проводки в районе главного туристического причала. Несущие там службу росгвардейцы выехали на место происшествия, сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии.

Сотрудники ведомства блокировали дорогу, обеспечив беспрепятственный подъезд специальной пожарно-спасательной техники МЧС. Росгвардейцы обошли прилегающую территорию и здания, чтобы при необходимости эвакуировать находящихся там людей.

Через 10 минут возгорание было полностью локализовано. Огонь не успел перекинуться на рядом стоящие здания.

Пострадавших среди работников, сотрудников и туристов нет.

Ранее глава Карелии пообещал снести незаконные причалы для лодок и катеров на Ладоге.