В Карелии дачник, ворвавшийся на чужой участок, получил штраф

В Прионежском районе оштрафован дачник, который без разрешения зашел на чужой приусадебный участок, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в сентябре прошлого года ранее не имевший проблем с законом 48-летний мужчина, находился на даче у родственников в одном из садоводческих товариществ Прионежском районе и стал участником произошедшего с собственниками соседнего участка конфликта по поводу использования общей дороги.

В поисках соседа обвиняемый без разрешения законных владельцев зашел на земельный участок и ворвался в дом потерпевших, чем нарушил их конституционное право на неприкосновенность жилища.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного и судебного следствия мужчина признал вину, принес извинения потерпевшим, по его ходатайству уголовное дело рассмотрено мировым судье в особом порядке.

В соответствии с позицией государственного обвинителя он признан виновным в совершении указного преступления, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. руб.

Кроме того, судом частично удовлетворен гражданский иск потерпевших, в их пользу с осужденного взыскана компенсация причиненного преступлением морального вреда в размере 7 тыс. руб.